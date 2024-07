Nederland stuurt toch minister naar Hongarije ondanks kritiek VVD op Orbán

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid gaat maandag naar een informele vergadering in Boedapest. Volgens het kabinet staan er dan belangrijke punten op de agenda en daarom wil het die vergadering niet missen.

Dat betekent dat Nederland ondanks een boycot die de Europese Commissie heeft afgekondigd tegen Hongarije en eerdere kritiek vanuit de nieuwe regeringscoalitie in Den Haag, toch naar Hongarije reist.

Hongarije is op dit moment voorzitter van de EU, waardoor er regelmatig bijeenkomsten en vergaderingen gehouden worden in het land. De Europese boycot heeft te maken met de Hongaarse premier Orbán, die op eigen houtje afreisde naar Moskou en Peking.

Geen discussie

De Europese Commissie is daar zo boos over dat de leden van de commissie de rest van het jaar niet meer naar Hongarije gaan voor vergaderingen daar. Er zullen alleen ambtenaren aanwezig zijn. Ze vinden dat de Hongaarse premier met zijn bezoeken aan de presidenten Poetin en Xi Jinping het Oekraïne-beleid van Brussel heeft doorkruist.

Eerder verklaarden ook de VVD en NSC dat Nederland zich bij die boycot moet aansluiten, of in elk geval een krachtiger signaal laat horen. Maar premier Schoof zegt dat Van Weel, zelf VVD'er, gewoon gaat naar een vergadering van zijn Europese collega's aanstaande maandag.

"Er is in het kabinet hier nooit een misverstand geweest", zei Schoof in gesprek met de NOS in Londen, na afloop van een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. "De agenda is leidend. We kijken per bijeenkomst naar welke onderwerpen er worden besproken. Als het in het belang van Nederland is, dan gaan we er naartoe, tenzij een minister op vakantie is. Daar is in het kabinet geen discussie over geweest."

Justitie-agenda

Dat er binnen de coalitie bij de VVD en NSC veel kritiek was, ziet Schoof niet als een obstakel. "Individuele partijen in de coalitie mogen dat. Ik heb op meerdere momenten al gezegd dat het kabinet en parlement een standpunt kunnen kiezen. De regering regeert en het parlement controleert."

Volgens Schoof is de houding van de nieuwe coalitie ten opzichte van de Hongaarse premier niet anders dan de vorige regering. "Nederland heeft duidelijk stelling genomen tegen de activiteiten van Orbán en het voorzitterschap van de EU van Hongarije. Vervolgens kijken we bij de informele raden of het Nederlands belang prevaleert ten opzichte van andere zaken. En het merendeel van de Europese lidstaten maakt dezelfde overweging."

Even na het interview met Schoof en na afloop van een overleg van de VVD-top bevestigde het ministerie van Justitie en Veiligheid dat Van Weel inderdaad naar Hongarije gaat. "Tijdens de eerste informele raad worden de eerste uitgangspunten voor de justitie-agenda neergezet voor de komende jaren", licht een woordvoerder het belang van de vergadering toe.

Georganiseerde criminaliteit

In die vergadering in Hongarije zou Van Weel juist de rechtsstaat en grondrechten willen waarborgen, volgens het departement. Onderwerpen waarover Orbán altijd veel kritiek krijgt.

Ook wil Van Weel in Hongarije spreken met "Hongaarse ngo's en wetenschappers die in Hongarije strijden voor een sterke rechtsstaat". Daarnaast wil hij graag met zijn collega's praten over georganiseerde criminaliteit.