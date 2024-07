Marjan (73) uit Amsterdam al dagen vermist vanaf Franse camping

"Vandaag was een beetje een stille dag, ze weten niet meer waar ze moeten zoeken", zegt dochter Brenda. "Maar wat wel hoopvol is, is dat er reddingshonden onderweg zijn."

De Nederlandse reddingshonden komen van Stichting Reddingshonden. Morgen gaan zij met zo'n 20 vrijwilligers opnieuw zoeken in de omgeving. "Zij hebben een beetje een andere zoekmethode dan de Franse brigade", zegt Brenda Mol. "Met drie honden tegelijk in plaats van een. Dan is de kans minder groot dat ze een spoor missen."

Onduidelijkheid blijft

Omdat de zoekacties nog niets hebben opgeleverd is er nog weinig duidelijkheid over wat er met Roozendaal is gebeurd en waar zij nu is.

"Er is ook altijd nog het scenario dat ze in een auto is gestapt", zegt haar dochter. "Ik weet dat mijn moeder altijd het gebied van de camping waar ze zat Montpellier noemde, terwijl dat veertig minuten rijden is van het Parc Le Duc. Misschien dat iemand haar daarnaartoe heeft gebracht. Ik heb ook nog hoop dat dat een scenario zou kunnen zijn, maar er is nog geen bericht uit die stad gekomen."

Marjan is volgens haar dochter een tengere, blonde vrouw. "Een hele zachtaardige, lieve vrouw. Maar ik kan me voorstellen dat als ze gevonden wordt, ze best verwilderd en in de war kan zijn."