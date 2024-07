Lemmen verbaast Visma in derde Tour-week: 'Een genot om mee te werken'

"Je hebt de race van je leven gereden, man! Je mag trots zijn op jezelf", zegt Merijn Zeeman, terwijl hij Bart Lemmen troostend op de schouder slaat. De Nederlandse renner kon de opbeurende woorden van de directeur van de ploeg goed gebruiken, want kort na de finish van de achttiende etappe van de Tour de France had de oud-militair er behoorlijk de pest in.

Lemmen toonde zich een van de sterkste renners in de omvangrijke kopgroep, die uit meer dan dertig renners bestond. Zes, zeven of misschien wel acht keer reed hij een gat dicht voor ploeggenoot Wout van Aert. Maar meer dan een zesde plek in de door de Belg Victor Campenaerts gewonnen etappe leverde het niet op.

Bij Visma zijn ze zo tevreden over Lemmen, dat zijn contract eerder deze Tour al werd verlengd tot eind 2027. De leergierige nieuwkomer werkt zich dagelijks een slag in de rondte voor de kopmannen, alleen zeurt hij soms nog iets teveel, liet Zeeman lachend weten.

Lemmen was na de achttiende etappe vooral pissig omdat een groepje met Campenaerts kon profiteren van de slipstream van een motor. "Die motor zit er twintig meter voor. Daardoor rijden ze niet met 80 maar met 85 kilometer per uur naar beneden en rijden ze zo weg. Dat is gewoon irritant", mopperde hij.

Zeeman vond dat Lemmen niet te veel moest klagen over de motor. "Aan die motors went hij vanzelf wel, hoor", zei de sportief directeur van Visma - Lease a Bike. "Voor hem is dit nieuw allemaal. Maar dit is de Tour, hè."

Van luchtmacht naar de Tour

De 28-jarige Lemmen is bezig aan zijn eerste Ronde van Frankrijk. Twee jaar geleden werkte hij nog bij de luchtmacht. Dit is pas zijn eerste jaar in de WorldTour, het hoogste niveau in het wielrennen. Hij viel op met enkele goede uitslagen en toen Sepp Kuss vlak voor de start van de Tour de France wegviel, werd Lemmen aangewezen als zijn vervanger.