Na lang dromen, vloeien de tranen bij ritwinnaar Campenaerts: 'Absoluut hoogtepunt'

Na die profetische woorden kon hij zijn stempel in het wielervoorjaar niet drukken, Campenaerts ging door een lastige periode. "Ik had een mondeling akkoord met de ploeg over een contractverlenging, maar werd uiteindelijk genegeerd. Dat was heel moeilijk."

"Ik heb ook negen weken lang met mijn hoogzwangere vriendin op hoogtestage gezeten. Gelukkig was zij er, want ik had moeite om mijn trainingen te doen. Zij is de hero van mijn voorbereiding. Onze zoon is geboren aan de voet van de Sierra Nevada, in Granada."

"Ik heb de knop omgedraaid, werd vader en sindsdien was er alleen nog een heldere hemel."