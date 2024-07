Zomeravondvoetbal in Tiel: Ajax wint oefenduel van Al-Wasl, de kampioen van VAE

De formatie van Farioli kende naast aanvoerder Steven Berghuis en keeper Diant Ramaj veel spelers die vorig seizoen met name voor Jong Ajax in actie kwamen, zoals Mika Godts en Rasmussen op de flanken en Rijkhoff in de punt.

Centraal achterin kreeg Aaron Bouwman een basisplaats. De 16-jarige verdediger viel tot nog toe eenmaal in bij Jong Ajax in de eerste divisie. Links naast hem stond Youri Baas, die afgelopen jaar was verhuurd aan NEC.

Haris Seferovic

De enige bekende naam bij Al-Wasl was de spits Haris Seferovic, 93-voudig international van Zwitserland en oud-speler van onder meer Eintracht Frankfurt en Benfica.

In de tweede helft zakte het tempo weg, ondanks kansen van Van den Boomen, de ingevallen Kristian Hlynsson en Rijkhoff. Het duel kreeg meer weg van loom zomeravondvoetbal.

Vlak voor tijd maakte Braziliaan Caio Canedo nog wel een aansluitingstreffer: 2-1.