'Partijgenoten verwachten dat Biden dit weekend kandidatuur opgeeft'

VS-correspondent Ryan Hermelijn:

"Nu de berichten over Obama's twijfels ook in de openbaarheid terechtkomen, lijkt het er voor de buitenwereld op dat dit weleens de doorslaggevende factor kan zijn voor de beslissing van Biden om te stoppen met zijn verkiezingscampagne. Maar het tegendeel is waar, de relatie tussen Obama en Biden is op zijn zachtst gezegd ingewikkeld te noemen. Ze gaan hartelijk en respectvol met elkaar om, maar er is ook sprake van oud zeer.

Biden was vicepresident onder Obama. Hij heeft het zijn vroegere baas altijd kwalijk genomen dat die Hillary Clinton steunde in 2016, ten koste van zijn eigen vicepresident. Biden is ervan overtuigd dat hij ook toen Donald Trump had kunnen verslaan.

Ook voelde hij zich als raadgever van Obama niet altijd serieus genomen, zeker op buitenlands beleid, waar Obama zijn advies vaak beleefd aanhoorde maar zeker niet altijd opvolgde."