Verstappen staat in Hongarije voor belangrijk weekend: 'Cruciaal? Ja, dat kun je wel zeggen'

Het contrast met het begin van het seizoen is groot. Van de eerste vijf races won Verstappen er vier. De RB20 leek lang ongenaakbaar, bevestigt Verstappen.

"Ik voelde me toen geweldig op mijn gemak in deze auto. Misschien nog wel beter dan vorig jaar, toen we bijna overal wonnen. Het ging nagenoeg vanzelf. Geen problemen, geen gedoe: alles klikte en klopte. Maar na een paar races kwamen anderen dichterbij en hadden we een paar slordige weekends."

"Ik weet dat mijn team aan het pushen is om snelheid te vinden, maar dat is niet eenvoudig. Omdat we de kampioen zijn, hebben we minder tijd in de windtunnel."

Geen excuus

Verstappen zegt dat niet als excuus te willen gebruiken, maar het is volgens hem wel de realiteit. "Als je al het leidende team bent is het extra moeilijk om nog beter te worden. We kunnen nog maar kleine stapjes zetten. Anderen kunnen gemakkelijker terrein goedmaken."