Dit moet je doen als je een wolf tegenkomt: 'De wolf ziet je niet als prooi'

Hoe gevaarlijk is de wolf?

Volgens wolvengedragswetenschapper Diederik van Liere hebben we weinig te vrezen van de wolf. Het is heel belangrijk om te beseffen dat wij mensen niet als bedreiging worden gezien door het dier, zegt hij. "Als je een wolf tegenkomt, dan is de kans groot dat het een jongvolwassen wolf is die op onderzoek uit is", aldus Van Liere.

"Je wordt niet als prooi gezien, je wordt benaderd omdat je interessant bent of interessant gedrag vertoont. Het is zaak om je te realiseren dat de wolf niet uit is om je te doden. Ze willen je onderzoeken en aan je ruiken. Ze zijn nieuwsgierig: wat is dit?"

Hoe groot is de kans dat je een wolf tegen het lijf loopt?

"Dat is lastig aan te geven, het is heel erg bepalend waar je je begeeft", zegt Van Liere. "Als je in het territorium bent van jongvolwassen wolven dan is de kans relatief groot. Als je in een druk stedelijk gebied woont is de kans vrijwel nul."

Wat moet je doen als je een wolf tegenkomt?

Het is volgens wolvenexpert Van Liere vooral belangrijk dat je niet in paniek raakt en bijvoorbeeld weg gaat rennen. "Dat werkt averechts. Een wolf vindt dat geweldig, net als bijvoorbeeld honden. Ergens achteraan rennen en bijten is voor die dieren prachtig."

Het is vooral zaak om de wolf proberen weg te jagen. Dat zorgt er namelijk ook voor dat de wolf schuw blijft. "Je staat stil, terwijl je de wolf aankijkt", is het advies van Van Liere. "Dat is in mensentaal al een duidelijk signaal, en net zo goed bij een wolf." Het is belangrijk om vervolgens niet stil te blijven staan, omdat dat onvoorspelbaar over kan komen. "Terwijl je het dier aankijkt doe je een klein stapje achteruit. Dan geef je aan dat je niets kwaads in de zin hebt."

Een wolf zal daardoor volgens hem wegdraaien en weer verder lopen. Mocht dat nog niet het geval zijn, kan je nog geluid maken. "Dan zie je dat de wolf daarvan zal schrikken en wegdraaien. Dan is-ie zeker weg."