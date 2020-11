In traject van lange adem werken handballers gestaag aan weg naar de top

Smits (23) is rechteropbouwspeler bij TTH Holstebro in het handbalgekke Denemarken. Steins (25) speelt als middenopbouwer bij het Franse Fenix Toulouse. "Samen met Duitsland hebben wij de sterkste competitie ter wereld", vertelt Steins.

In de schaduw van dat succes droomt de Nederlandse mannenploeg van een soortgelijke opmars. De ploeg heeft steeds meer spelers die die dromen en ambities kunnen waarmaken. Jongens als Luc Steins en Kay Smits werken in buitenlandse topcompetities aan een carrière die nog geen enkele Nederlandse handballer meemaakte.

Wereldkampioen en Sportploeg van het Jaar, kanshebber op olympisch goud en favoriet voor de Europese titel. De (inter)nationale status van de Nederlandse handbalsters is de afgelopen jaren in sneltreinvaart hoger en hoger geworden.

Op individueel niveau hebben beiden hun beste handbaljaren nog in het verschiet en hun ambities voor de komende jaren zijn niet mals. "Ik wil Champions League spelen, bij een grote club in een grote competitie", vertelt Smits.

Steins: "Die wisseling van de wacht is de afgelopen jaren al redelijk in gang gezet. Jonge jongens worden daar al een tijdje bij betrokken, om ze 'toekomstproof' te maken. Kay en ik zijn vaak de spelers die het moeten regelen en ik ben aanvallend gezien wel de man die de lijnen uitzet, ja."

De Nederlandse handballers starten vanavond, zonder de aan zijn enkel geblesseerde Luc Steins, in Almere tegen Turkije de kwalificatie voor het EK in 2022. Een samenvatting is te zien in het NOS Journaal rond 23.30 uur.

Zo'n transfer zou het Nederlandse mannenhandbal goed kunnen gebruiken. "De naam van Nederlandse spelers verbetert dan en dat kan positief uitwerken op jongens die daarna komen, jongens die het uiterste eruit willen halen", aldus Steins. En dan lachend: "Want wie had dat gedacht, een gastje van 1.20 meter uit Voerendaal in de Champions League?!"

"Dat wil ik ook heel graag, maar ik zie het somber in", bekent Steins. "Parijs heeft een zak geld voor mij over, maar Toulouse wil dat zij een vervanger voor mij vinden en dat wordt lastig. De onderhandelingen lijken stukgelopen. Daar baal ik van. Je weet nooit of zo'n trein nog een keer langskomt."

Steins is momenteel dicht bij het maken van zo'n droomstap. Topclub Paris Saint-Germain, deelnemer aan de Final Four van de Champions League en landskampioen van de laatste zes jaar, wil de beweeglijke handballer met zijn spelinzicht en versnellingen maar wat graag inlijven.

Jonge spelers in ontwikkeling die zich optrekken aan het niveau van hun sterkere ploeggenoten; die formule wierp bij de vrouwenploeg de afgelopen jaren zijn vruchten af. "Je motiveert jeugdspelers, kunt een rolmodel voor hen zijn", zegt Smits.

Steins: "Uiteindelijk is het belangrijk dat iedereen beseft wat ervoor nodig is om op dat niveau te komen. Dat ze er meer mee in aanraking komen. Maar we hebben nog een lange weg te gaan."

DNA-onderzoeken voor model-handballer

Het is ook een traject van de lange adem, waarbij vooruitstrevende middelen worden ingeschakeld. Steins: "Ik ben nu met de handbalbond bezig om met DNA-onderzoeken te kijken naar wat een handballer op hoog niveau in de genen nodig heeft om een topper te worden."

"Ik heb vandaag (maandag, red.) toevallig bloed afgegeven, om weer een stapje te zetten in dat onderzoek. De methodes vertalen we naar het handbal. Ik ben nu een testcase die moet bijdragen aan een betere screening in de toekomst."

Smits op zijn beurt praat, hoewel hij zelf pas 23 is, geregeld over wat nodig is om de jeugd te prikkelen. "We hebben het over hoe spelers van de Handbal Academie zich nu ontwikkelen en in het buitenland bij de juiste clubs terechtkomen", aldus de rechteropbouwer. "We moeten een maatstaf creëren en daar als team naartoe werken."