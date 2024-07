Wiebes ook oppermachtig in sprint Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft na haar zege in de proloog ook de eerste etappe van de Baloise Ladies Tour in België en Nederland gewonnen. De renster van SD Worx was na een vlakke rit over 113,8 kilometer van Breskens naar Knokke-Heist oppermachtig in de sprint.

Nadat met de Noorse Haugset op vijf kilometer de laatste van drie vluchters ingerekend werd, kon het publiek zich opmaken voor een massasprint. De DSM-ploeg zette zich op kop voor Charlotte Kool, maar zij was kansloos toen Wiebes op 150 meter van de meet aanging.

Zes keer tweede

Kool finishte voor de zesde keer dit seizoen als tweede achter de 25-jarige Wiebes, die nu evenveel etappes in de Baloise Ladies Tour heeft gewonnen als recordhoudster Jolien D'hoore (acht).

De vijfdaagse etappekoers eindigt zondag met de laatste etappe rond de Belgische plaats Deinze over 116,9 kilometer.