Tsunoda solliciteert op stoeltje naast Verstappen: 'Ik verdien het'

Als Pérez vervangen wordt, staat Tsunoda niet op poleposition voor de plek naast Verstappen. Testcoureur Liam Lawson wel. Hij maakte vorig jaar al een prima indruk als invaller voor Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, zoals de RB-ploeg vorig jaar heette.

"Als ze inderdaad Liam kiezen, zou dat gek zijn", zegt Tsunoda. "Hij heeft het vorig jaar goed gedaan toen hij mocht invallen, maar ik denk dat ik meer heb gedaan dan hij. Laten we zien hoe het loopt. Ik kan alleen maar mijn best blijven doen", aldus de Japanner, die bezig is aan zijn vierde seizoen in de Formule 1.