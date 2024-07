NAM verkoopt gasvelden in Noordzee, 'geen hoofdprijs'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) verkoopt haar offshore belangen aan het Canadese Tenaz Energy. Het gaat om bijna alle activiteit van de NAM op zee, waaronder de gasvelden en pijpleidingen. De NAM krijgt hier 165 miljoen euro voor. "Het is geen hoofdprijs," zegt René Peters van onderzoeksinstituut TNO. De NAM zelf wil niks zeggen over de transactie.

Het aardoliebedrijf probeert deze projecten al sinds 2021 te verkopen, maar dat kostte veel moeite. De NAM gaf toen aan dat ze deze kleine gasvelden liever zouden verkopen aan een eigenaar die ruimte heeft om erin te investeren. De eigenaren van de NAM, Shell en Exxonmobil, zijn minder van deze kleine projecten en richten zich liever op grote gasvelden.

Alleen de gaswinning bij Ameland blijft in bezit van de NAM, dat steeds kleiner wordt nu de gaswinning uit het Groningenveld definitief gestopt is. De gasvelden in de Noordzee waren zestig jaar in het bezit van het bedrijf.

Met de verkoop van de offshore-gaswinning zullen 250 banen van de NAM worden overgenomen door het Canadese bedrijf.