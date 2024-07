Personeel en studenten hoger onderwijs dreigen met stakingen om bezuinigingen

Geen geld

BBB-Kamerlid Claudia van Zanten zegt tegen Nieuwsuur de zorgen te snappen, "maar er is geen geld, dus er zal bezuinigd moeten worden. We hebben in het hoofdlijnenakkoord de kaders aangegeven. Het is aan de minister om dat inhoudelijk uit te werken."

Ook de VVD houdt vast aan het hoofdlijnenakkoord. "Daar hebben vier partijen hun handtekening onder staan", aldus Kamerlid Claire Martens. NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger zegt de zorgen van de studenten en werknemers te delen. "Wij hadden het behoud van de sectorgelden in het verkiezingsprogramma staan. Aan de omvang van de bezuinigingen kunnen we weinig doen, maar we gaan graag in gesprek met universiteiten over waarop bezuinigd zal worden."

De minister reageert dat hij onderwijs als de "hoeksteen van onze samenleving" ziet, maar doet geen toezeggingen: "Ik wil de sectoren waarvan ik minister ben beschermen door heel zorgvuldig naar de voorgenomen bezuinigingen te kijken."

Dialoog

Ook Margrethe Jonkman, lid van koepelorganisatie Universiteiten Nederland (UNL) en voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam, zegt tegen de woede van het personeel en studenten te begrijpen. "We omarmen hun boodschap en zetten alles op alles om de bezuinigingen te voorkomen." Toch gaat het haar te ver om op voorhand te weigeren de bezuinigingen uit te voeren, dan wel aan te vechten via de rechtbank. "Dat komt te vroeg, we zijn nu nog met het ministerie in gesprek."