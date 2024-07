Gemeente Leusden sluit deel landgoed Den Treek voorlopig in verband met wolf

Natuuruitje

Dinsdagochtend zou een meisje tijdens een natuuruitje van een buitenschoolse opvang (bso) aangevallen zijn door een wolf. De wolf beet haar zeer kort in de zij, maar beet niet door, zeiden de ouders en de bso. Het meisje zou er lichte verwondingen aan hebben overgehouden.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De kleding van het meisje is meegenomen voor sporenonderzoek.

Dagelijks meldingen

Het landgoed is particulier eigendom. Op de website staat dat medewerkers dagelijks meldingen van bezoekers krijgen over wolven die worden gezien. Begin deze maand werd een dwergpoedel aangevallen door een wolf en meegenomen de bosjes in. De poedel is nog altijd zoek.

In een reactie op het incident met het meisje van dinsdag zei de provincie dat in het natuurgebied bij Leusden een wolvenpaar met welpjes leeft. Dat "gedraagt zich daarom zeer defensief naar honden en mensen die te dichtbij komen", schreef de provincie.

De rentmeester van het landgoed pleitte gisteren voor ingrijpen. "De tijd van makkelijke oplossingen zijn we voorbij. Het is twee over twaalf. De enige oplossing is dat de wolf hier verdwijnt. Dat betekent dat je moet vangen of misschien wel schieten."