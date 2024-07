Boosheid na mogelijke beschieting heteluchtballon Beuningen: 'Piloot keek recht in de loop'

Een dag nadat in het Overijsselse Beuningen een heteluchtballon zou zijn beschoten, wordt bij het ballonbedrijf geschrokken en boos gereageerd. Volgens de eigenaresse van de luchtballon is er gisteravond gericht op de piloot en mensen aan boord geschoten. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt."

De luchtballon maakte na het incident bij Beuningen een voorzorgslanding. De piloot en vijf passagiers aan boord bleven ongedeerd. Het onderzoek naar het incident loopt nog. Een politiewoordvoerder kon vanochtend nog niet bevestigen of daadwerkelijk is geschoten op de luchtballon.

'Hij schoot gericht op de mensen aan boord'

Monique Hoogeslag, eigenaar van de heteluchtballon, vertelt aan de regionale omroep Oost dat het incident gebeurde toen de luchtballon laag over een woonwijk vloog.

"De piloot wilde gaan landen in de omgeving van Beuningen. De ballon ging laag over een klein woonwijkje. Daar stonden drie volwassenen in de tuin, twee mannen en een vrouw. Die riepen: "Homo's! Dat was voor iedereen in de ballon goed te verstaan", zegt Hoogeslag.

"Daarop pakte een man een luchtbuks", vervolgt ze. "Hij schoot gericht op de mensen aan boord. De piloot vertelde dat hij letterlijk in de loop van de luchtbuks keek." Volgens Hoogeslag konden mensen aan boord niet met zekerheid zeggen hoe vaak er was geschoten. "De één zegt drie en de ander zegt vijf. Er is in ieder geval diverse malen geschoten."

'Iedereen heeft het zien gebeuren'

Direct na de beschieting besloot de piloot een voorzorgslanding te maken, zegt ze. "Je weet natuurlijk niet of er eventueel schade is aan de apparatuur of ballon. De ballon komt niet direct naar beneden als er een gaatje in komt, maar ze hadden ook personen kunnen raken."

De passagiers en piloot zijn door het voorval erg geschrokken, zegt Hoogeslag. "Iedereen heeft het zien gebeuren, dus ze zijn ook allemaal getuigen. Ik heb de passagiers nog even gebeld vanochtend en zij maken het goed. Voor de passagiers was het verder een mooie ballonvaart, alleen met een heel raar einde."

De ballon wordt momenteel gecontroleerd op schade. "Deze wordt paneel voor paneel geïnspecteerd. Ook de mand wordt onderzocht om te kijken of er ergens een kogelgaatje te vinden is.

Er heerst nu vooral boosheid bij het bedrijf, zegt Hoogeslag. "Welke gek haalt het nu in zijn hoofd om zoiets te doen?" Ze zegt dat ze zoiets nog niet eerder heeft meegemaakt. "We zijn fan van het plaatsje Beuningen, maar er is nu één huis dat wel een stip op de kaart wordt voor ons."