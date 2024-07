Blauwtong grijpt om zich heen, honderden nieuwe besmettingen

Het blauwtongvirus grijpt om zich heen in Nederland. Uit vanmiddag gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat het aantal besmettingen razendsnel oploopt.

Afgelopen maandag ging het nog om 94 besmettingen, vandaag staat de teller op 318. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land zijn veel besmettingen gemeld van het virus dat dodelijk kan zijn voor koeien, geiten en schapen. Dat is terug te zien op de kaart die de NVWA publiceert over blauwtong.

Vanwege de snelle toename gaat de NVWA de kaart nu niet één maar twee keer per week bijwerken. De NVWA baseert zijn cijfers op positieve en klinisch positieve blauwtonggevallen. De eerste groep is geconstateerd op basis van symptomen, de tweede via bloedonderzoek.

Eerder bleek al dat gevaccineerde schapen nog steeds dood kunnen gaan door blauwtong. Dierenartsen en schapenhouders maken zich grote zorgen over de verspreiding van het virus en de werking van het vaccin.

Schapenhouder Sjraar heeft al een aantal schapen verloren door het virus: