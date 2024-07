Insectennavigatie maakt mini-drones energiezuiniger

Een heel kleine drone van slechts 56 gram met een heel klein computerbreintje; hoe krijg je daar complete navigatiesoftware in? Eigenlijk kan dat niet, maar het is robotici van de TU Delft toch gelukt, door inspiratie te zoeken in het dierenrijk. Hun minidrone vindt de weg op dezelfde manier als een mier, en dat kost veel minder energie en rekenkracht.

Dankzij de nieuwe techniek kunnen de minidrones hun weg vinden in een speciaal testlaboratorium, maar ze kunnen hun weg inmiddels ook vinden in het wild - je kunt ze zomaar tegenkomen in de faculteit van de universiteit. Met dank aan de navigatiekunsten van insecten vinden ze moeiteloos hun weg weer terug. Het nieuwe onderzoek is gepubliceerd in Science Robotics.

Zulke drones kunnen gebruikt worden om de voorraad bij te houden in grote magazijnen, of om plantenziekten op te sporen in kassen, vertelt onderzoeker Guido de Croon in het NOS Radio 1 Journaal. De nieuwe technologie zou zelfs een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van het enorme energieverbruik door AI, hoopt hij.