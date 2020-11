Koeman snapt kritiek: 'Maar ik hoor toch dat de mensen blij zijn'

Ronald Koeman met mondkapje op het trainingsveld van Barcelona - FC Barcelona

Hij begon met een 4-0 winst, gevolgd door een 3-0 zege. Maar de laatste weken vallen de resultaten tegen. En dus krijgt FC Barcelona, dat onder leiding staat van Ronald Koeman, kritiek. "Maar ik hoor toch dat de mensen blij zijn", antwoordt de Nederlandse trainer in aanloop naar het Champions League-treffen met Dinamo Kiev. "Natuurlijk is het niet genoeg als je twee van de twaalf punten pakt", doelt hij op de laatste vier competitieduels met twee nederlagen en twee gelijke spelen. Maar de trainer kijkt verder dan zijn telraam en de twaalfde plaats. Hij let op de ontwikkeling van zijn deels nieuw te bouwen team. "De indruk die we maken, de veranderingen en de kansen die jonge spelers krijgen, dat is positief. Maar we moeten meer winnen." Koeman heeft geen moeite met Messi Het gaat volgens Koeman vooral mis in de afronding. Barça creëert genoeg, maar scoort niet. Denk je aan goals, dan denk je natuurlijk aan Lionel Messi. Maar de 33-jarige aanvoerder staat na zes competitieduels pas op één doelpunt. Quique Setién, de ontslagen voorganger van Koeman, vertelde afgelopen weekend in een interview met de Spaanse krant El País dat hij Messi in de categorie 'spelers die moeilijk te coachen zijn' plaatst. Bekijk hieronder wat Koeman over Messi zei op de persconferentie.

Koeman reageert op uitspraak Setién: 'Messi is niet moeilijk te coachen' - NOS

"Nee, hoor. Ik heb helemaal geen moeite met hem", reageert Koeman. "Ik denk dat elke coach een eigen karakter heeft. Messi is mijn aanvoerder en ik spreek hem elke week over wat er speelt op het veld en in de kleedkamer, om zo een goede band op te bouwen." Waar het in La Liga qua doelpunten dus nog niet wil vlotten voor Messi, lukt het in de Champions League wel. Zowel tegen Ferencváros (5-1 winst) als tegen Juventus (2-0) was de Argentijn goed voor een goal en een assist.

Ronald Koeman en Lionel Messi - FC Barcelona