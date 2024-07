5000 euro boete voor journalist die Meloni's lengte bespotte

Een Italiaanse journalist moet 5000 euro betalen aan Giorgia Meloni omdat ze op sociale media spottende opmerkingen had gemaakt over de lengte van de Italiaanse premier. Die straf heeft een rechtbank in Milaan opgelegd.

De nu veroordeelde Giulia Cortese plaatste in 2021 een bewerkte foto van Meloni op X met in de achtergrond een ingelijste foto van de fascistische leider Mussolini. In de discussie die daarop volgde noemde Cortese Meloni een "kleine vrouw" en zei ze: "Mij maak je niet bang, Giorgia Meloni. Je bent tenslotte maar 1,20 meter lang. Ik kan je niet eens zien."

Meloni, die rond de 1,60 meter is, spande hierop een rechtszaak aan. Voor de bewerkte foto is Cortese niet veroordeeld, maar voor de twee opmerkingen over Meloni's lengte wel.

Cortese kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. De advocaat van Meloni heeft al bekendgemaakt dat de premier haar schadevergoeding aan een goed doel zal doneren.

Italiaanse persvrijheid

Het is niet de eerste keer dat Meloni een journalist aanklaagt. Vorig jaar moest bestsellerauteur Roberto Saviano 1000 euro plus juridische kosten betalen nadat hij Meloni op televisie een bastaard had genoemd vanwege haar migratiebeleid.

Op de persvrijheidsindex die ieder jaar door Verslaggevers Zonder Grenzen (VZG) wordt gepubliceerd staat Italië op plek 46. In mei staakten journalisten van de Italiaanse publieke omroep Rai uit protest tegen de "verstikkende controle" door de regering van Meloni.