Von der Leyen ook komende vijf jaar voorzitter Europese Commissie

Ursula von der Leyen blijft voorzitter van de Europese Commissie. Bij de stemming in het Europees Parlement kreeg ze 401 van de 720 stemmen. Dat is genoeg voor een nieuwe termijn van vijf jaar.

Van welke fracties Von der Leyen precies steun heeft gekregen, wordt niet bekendgemaakt. De stemming was geheim. Maar in de aanloop naar de stemming tekende zich langzaam een meerderheid af.

Dat Von der Leyen steun zou krijgen van het grootste deel van haar eigen Europese Volkspartij (EVP) stond wel vast. Ook op ruime steun van de sociaaldemocratische S&D en de liberale fractie Renew kon ze van tevoren rekenen. Samen zijn die groepen voldoende voor een krappe meerderheid, maar omdat de stemming geheim is wilde Von der Leyen zich verzekeren van meer steun. Zowel met linkse als met rechtse fracties voerde ze daarom de afgelopen dagen intensief overleg.

Beloften

De drie rechts-radicale partijen hebben samen ruim een kwart van de zetels. Dat zijn de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) onder aanvoering van de Italiaanse premier Meloni, de Patriotten voor Europa - met onder meer de partij van de Hongaarse premier Orbán, de PVV en de partij van de Franse Marine Le Pen - en Europa van Soevereine Naties, waar de Duitse AfD de kar trekt.

Deze fracties zullen voornamelijk tegen Von der Leyen hebben gestemd. Als deel van de onderhandelingen had de ECR van Giorgia Meloni nog een aantal hoge posten in het parlement gekregen, maar dat zal niet de hele fractie hebben overtuigd. Van de andere twee racidaal-rechtse fracties was van tevoren al bekend dat ze vrijwel zeker tegen zouden stemmen.

Meerderheid vinden

De Europese Groenen waren de laatste dagen wel positief over het verloop van de onderhandelingen. Von der Leyens bereidheid om met hen samen te werken bleek duidelijk uit haar toespraak. Zo beloofde ze om verder te gaan met het ambitieuze klimaatbeleid van de Unie.

Toch zal het door de grotere rechtse vleugel in het parlement moeilijker worden voor Von der Leyen om haar plannen uit te voeren. Daarvoor moet ze immers steeds een meerderheid vinden in het parlement.