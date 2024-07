Zorgen over uitlatingen verdachte Stampersgat, OM onderzoekt alle motieven

Het schietincident in Stampersgat, waarbij vorige week donderdag de 25-jarige Hamza el Baghdadi door vermoedelijk zijn buurman werd doodgeschoten, maakt binnen en buiten het West-Brabantse dorp veel los. In de media verschenen berichten over een slepende ruzie over parkeerplaatsen tussen de verdachte en het slachtoffer, maar ook verhalen waarin mensen zich afvragen of de verdachte een racistisch motief had.

Het slachtoffer werd voor de deur van zijn woning beschoten en overleed ter plekke. Zijn vrouw en pasgeboren zoontje waren op dat moment thuis. De 55-jarige buurman Gerben van V. werd na het incident meteen aangehouden; hij blijft voorlopig in voorarrest en wordt verdacht van moord of doodslag. Van V. was in het bezit van een wapenvergunning.

Sinds de dood van de man gaat het op sociale media veel over het motief voor het schietincident en de achtergrond van de verdachte. Het Openbaar Ministerie zegt op de hoogte te zijn van de verhalen die circuleren en dat "net als in ieder strafrechtelijk onderzoek, alle mogelijke motieven worden onderzocht". Van het slachtoffer is bekend dat hij op 17-jarige leeftijd is veroordeeld voor drie woningovervallen.

Teksten over religies

De twee mannen woonden in hetzelfde wooncomplex in Stampersgat. De Telegraaf en Omroep Brabant schreven eind vorige week dat de buurmannen regelmatig ruzie hadden over een parkeerplaats bij het wooncomplex waar ze allebei wilden parkeren.

De advocaat van de nabestaanden schrijft in een persbericht dat de familie "het vermeende beeld van een slepende parkeerruzie uitdrukkelijk niet herkent". Tegelijkertijd zijn er berichten opgedoken die de verdachte op X en internetfora zou hebben geplaatst met kritische en rancuneuze teksten over de islam en het christendom en over diverse linkse politici.

"Moslims zijn een probleem, ongeacht wat ze wel of niet doen", schrijft de verdachte op X. In andere berichten meldt hij dat er "niks vreedzaams" aan de islam is. Sommige berichten zijn van enkele dagen voor het schietincident.

De familie van het slachtoffer is op de hoogte van de berichten die de verdachte op sociale media plaatste, zegt hun advocaat. De nabestaanden willen dat de "klaarblijkelijke islamofobische overtuiging van de verdachte" wordt meegenomen in het onderzoek.

Denk-Kamerlid Ismail el Abassi sprak van "een verdachte die openlijk moslims haat" en heeft Kamervragen ingediend.

Onrust over 'mogelijk moslimhaat' als motief

Belangenorganisatie Muslim Rights Watch, die zichzelf als de waakhond van de islamitische gemeenschap profileert, roept mensen met meer informatie over de verdachte op om zich te melden. Een vrouw die al tientallen jaren in de buurt in Stampersgat woont waar het schietincident was, zegt dat zij de verdachte bij ruzies racistische opmerkingen heeft horen maken.

In Oosterhout, waar de Marokkaans-Nederlandse Hamza el Baghdadi werd geboren, is de islamitische gemeenschap kapot van de gebeurtenis, zegt een bekende van het slachtoffer tegen de NOS. "Veel jongens kennen hem van de sportschool, de moskee en de buurt. Dat een jongeman die net vader is geworden om het leven wordt gebracht door zinloos geweld, dat raakt ons enorm."

"Het is misschien nog niet bewezen wat het motief was, maar het slachtoffer voldeed wel aan het plaatje van waar de verdachte zo'n afkeer tegen had", zegt hij. "Op basis van het gedachtegoed dat hij deelde op de socials weet je dat hij een afkeer heeft van moslims. Dat maakt het extra zorgelijk."

Ook in een kapperszaak in Oosterhout leeft dat sentiment. "We vinden het onzin dat er alleen over een parkeerruzie wordt gesproken. Er is te weinig aandacht voor de achtergrond van de verdachte, die racistische opmerkingen heeft gemaakt", zegt een vriend van de familie van het slachtoffer.

OM onderzoekt alle motieven

Het Openbaar Ministerie en de politie laten benadrukken dat zij alle mogelijke motieven voor het dodelijke schietincident onderzoeken. "Daarbij wordt uiteraard altijd ook alle actuele informatie meegenomen, en wordt er onder meer gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van een verdachte. Relevante informatie uit diens geschiedenis wordt betrokken in het onderzoek."

De verdachte moet volgende week voor de rechtbank verschijnen. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over zijn motief.