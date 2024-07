NASA zet streep door maanrover die al 400 miljoen kostte

De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA heeft een streep gezet door een project met een maanrover. Kostenstijgingen, vertragingen en het feit dat het roverproject mogelijk ten koste gaat van andere ruimtemissies zijn volgens NASA de redenen voor het besluit.

De organisatie had omgerekend al ruim 400 miljoen euro uitgegeven aan de rover, die grotendeels klaar was.

Op zoek naar water

De zogenoemde Viper-rover moest op de zuidpool van de maan op zoek gaan naar water. In de eerste plannen zou de robot eind 2023 al naar de maan zijn gestuurd. Maar omdat er meer tests nodig waren met de lander die de rover zou afleveren, gebouwd door een commercieel ruimtevaartbedrijf, werd de lancering uitgesteld tot eind dit jaar.

Vervolgens leidden nieuwe tegenvallers tot uitstel van de lancering tot zeker september 2025. Daardoor zou het project weer aanzienlijk duurder worden, waarna werd besloten te stoppen met de rovermissie.

Geïnteresseerde Amerikaanse bedrijven of "internationale partners" kunnen zich tot eind deze maand melden bij NASA om de rover over te nemen, schrijft de organisatie in een persbericht. Anders wordt de robot gedemonteerd en zullen onderdelen worden hergebruikt bij volgende maanmissies.

Maanplannen

NASA heeft de ambitie om binnen enkele jaren weer mensen op de maan te zetten. Wel moesten die plannen al een aantal keer worden bijgesteld.

Voorlopig staat de zogenoemde Artemis 2-missie nu gepland voor september volgend jaar. Bij die missie vliegt een ruimtevaartuig met vier mensen aan boord naar de maan en terug, maar wordt er niet geland. In september 2026 moet er dan met Artemis 3 een maanlanding worden gemaakt. Ook China heeft plannen om mensen op de maan te zetten. Dat moet rond 2030 gebeuren.