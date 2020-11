Democraten breiden meerderheid in Huis uit, strijd in Senaat nog spannend

Tegelijk met de presidentsverkiezingen is er in de Verenigde Staten ook gestemd voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

De Democraten hebben in het Huis van Afgevaardigden hun meerderheid uitgebreid. Het Huis telt in totaal 435 leden. De Democraten hadden er sinds de tussentijdse verkiezingen 232 zetels, de Republikeinen 197. Volgens Fox News en persbureau AP krijgen de democraten er zeker 5 zetels bij. Dat betekent dat de Democratische voorzitter Nancy Pelosi aan kan blijven als voorzitter van het Huis.

Zetels uitgewisseld

In de Senaat is de strijd spannender: de Republikeinen hadden tot nu toe maar enkele zetels meer dan de Democraten, 53 tegenover 45. Afgelopen nacht bleek dat Democraat John Hickenlooper Republikein Cory Gardner had verslagen. Hij neemt een van de twee zetels van Colorado over. Maar in Alabama ging het juist andersom en won Republikein Tommy Tuberville van Democraat Doug Jones. Tot nu toe zijn gaan beide partijen gelijk op, maar nog niet alle zetels zijn verdeeld.

Van de 100 Senaatszetels worden er 35 gekozen. 65 zetels blijven ongemoeid: 33 van de Democraten, 30 van Republikeinen en 2 onafhankelijken.

Een van de Democraten die een senaatzegel bemachtigde, is de gepensioneerde astronaut Mark Kelly. Hij is getrouwd met politica Gabriëlle Giffords die zo'n tien jaar terug in haar hoofd werd geschoten. Ze overleefde dat en is sindsdien het gezicht van de anti-vuurwapenbeweging. Het echtpaar zet zich ook in voor beter toegankelijke ziekenzorg en sociale voorzieningen.

In de staat Georgia behaalde geen van de twee kandidaten een meerderheid. Daar komt in januari een tweede verkiezingsdag en pas dan zal duidelijk worden wie de senaatszetel krijgt.

In de Amerikaanse staat Delaware werd geschiedenis geschreven door de 30-jarige Sarah McBride, een Democraat. Door het veroveren van een zetel is ze de hoogste functionaris in de VS die openlijk transgender is. De 26-jarige Taylor Small uit Vermont is de eerste transpersoon die in Het Huis van Afgevaardigden toetreedt.

Tegenhouden besluiten

De president heeft de steun van het hele Congres nodig, dus van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigen, om besluiten te kunnen nemen. De afgelopen jaren leverde dat voor de regelmatig problemen op, omdat de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden veel van zijn besluiten tegenhield.