Heteluchtballon mogelijk beschoten met luchtdrukwapen in Overijssel

De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident in Beuningen (Ov.). Een heteluchtballon zou daar gisteravond zijn beschoten met een luchtdrukwapen, meldt de regionale omroep Oost.

Het incident was rond 20.30 uur in de buurt van de Lomanskamp. Volgens de politie heeft de ballonvaarder een noodlanding gemaakt op een voetbalveld. Er waren ook passagiers aan boord. Niemand raakte gewond. De politie kon niet zeggen of de luchtballon daadwerkelijk beschadigd is geraakt.

Het onderzoek naar het incident loopt nog. Er is niemand aangehouden. Oost meldt dat de politie gisteravond in de omgeving een woning heeft doorzocht, maar dat er toen niets is gevonden. De politie roept getuigen op zich te melden.