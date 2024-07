Von der Leyen hoopt fracties te paaien met plannen 'voor alles'

Kysia Hekster, correspondent Europese Unie:

"Vooraf werd er gekscherend gezegd dat Ursula von der Leyen alle 720 parlementariërs in het Europees Parlement iets zou bieden. En als je haar plannen leest, dan lijkt dat inderdaad wel te kloppen. Ze wil eigenlijk alles aanpakken.

Ze wil veel nieuwe Eurocommissarissen, zoals een op defensie. Maar ook op terreinen waar de Europese Unie niet over beslist, zoals huisvesting. Dat is een nationale kwestie, waar de lidstaten zelf over gaan en er zijn veel mensen die vinden dat de EU zich daar helemaal niet mee moet bemoeien.

Het opvallendste moment was zonder meer haar harde uithaal naar de Hongaarse premier Orbán. Daarvoor kreeg ze een staande ovatie, maar niet iedereen stond op. Orbáns partij de Patriotten voor Europa, met daarin ook de PVV, bleef stil. Zij vormen nu in grootte de derde fractie in het parlement.

Von der Leyens centrale boodschap is eenheid en een krachtige Europese Unie, maar daarin leek ze deels voorbij te gaan aan de nieuwe, rechtsere politieke realiteit na de verkiezingen in verschillende EU-landen. Ze kan veel beloven om herkozen te worden, maar dit programma straks uitvoeren, zal nog wel een uitdaging worden in het huidige Europa.