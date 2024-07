Nauwelijks kansen voor aanvallers in de Tour: 'Ze laten weinig over'

Een beetje frustrerend vindt Wout Poels het wel. In deze Tour de France zijn er nauwelijks kansen voor de vluchters. "Je moet elke kans pakken, want ze laten er niet veel over", aldus Poels.

Met 'ze' bedoelt hij de klassementsrenners. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard klimmen zo ongelooflijk snel, dat ze in de bergetappes de kopgroep met gemak passeren. Zo won Pogacar afgelopen weekend twee Pyreneeënritten.

Deze Tour telt een stuk of vijf van dat soort zware bergetappes. Tel daar acht sprintersritten en twee tijdritten bij op en er blijven nauwelijks kansen over voor de vluchters.

Gisteren en vandaag zijn twee van de weinige etappes waarin de kopgroep wel kans van slagen heeft. Het gevolg: het halve peloton wil meezitten in de ontsnapping.

Uiteindelijk zaten er gisteren bijna vijftig renners in de ontsnapping. Op één ploeg na (Alpecin) had elk team minimaal één mannetje mee van voren. "Er is de hele dag volle bak gereden", zei Poels, die ook in de kopgroep zat en achtste werd. "Pas op 50 kilometer van de streep ontstond de kopgroep."

All-in

Een ander lid van de omvangrijke kopgroep was Oscar Onley. De Brit van DSM-firmenich-PostNL werd vijfde. Na de finish plofte hij uitgeteld op de grond en had enkele minuten nodig om weer op adem te komen.