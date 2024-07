Europese top biedt Starmer kans om relatie met EU te verbeteren

In de pracht en praal van Blenheim Palace in het Engelse graafschap Oxfordshire komen vandaag de leiders uit tientallen Europese landen bijeen. Het paleis is vernoemd naar de Slag bij Blenheim en was een geschenk aan de hertog van Marlborough voor zijn rol in de heroïsche overwinning in 1704 op Frankrijk en Beieren in de Spaanse Successieoorlog.

Nu is het statige paleis het toneel van de European Political Community, een internationale top die juist bedoeld is om de banden met Frankrijk en andere Europese landen aan te halen. Gastheer is de kersverse premier Keir Starmer.

De European Political Community (EPC) is het geesteskind van de Franse president Macron na de Russische invasie in Oekraïne in 2022. De gedachte was om samenwerking tussen álle Europese landen te versterken met het oog op de militaire dreiging uit het oosten, ook met naties die geen lid zijn van de Europese Unie. Rusland en Belarus zijn uitgesloten van de top.

De EPC was ook nadrukkelijk bedoeld om een brug te slaan met de Britten, die nog altijd een van de belangrijkste krijgsmachten hebben in Europa. De relatie tussen Brussel en Londen was danig bekoeld geraakt na de Britse uitreding uit de Europese Unie, maar de oorlog in Oekraïne heeft de Europese landen weer dichter bij elkaar gebracht.

De top wordt twee keer per jaar gehouden en roteert afwisselend tussen een EU-land en een niet-EU-land. De laatste top was begin dit jaar in Spanje. Die wordt beschouwd als een mislukking omdat de deelnemende landen nauwelijks vooruitgang boekten op het gebied van veiligheid, energie en immigratie. Na onderling geruzie besloten de Spaanse gastheren zelfs de afsluitende persconferentie af te blazen.