Duidelijk doel handbalsters in Parijs: halve finales, en als het kan medaille

De Nederlandse handbalsters hebben bij de Olympische Spelen in Parijs een duidelijk doel: de halve finales bereiken. "Maar als we een medaille halen, ben ik opgelucht en blij", zegt bondscoach Per Johansson.

Lois Abbingh, net als haar trainer al twee keer eerder actief op de Spelen, deelt die gedachte. "Het is met deze groep nog niet gelukt om het onze kant op te laten vallen, dus ik mis nog wel een medaille", zegt de 31-jarige Groningse.

Ze was er al bij tijdens de Spelen in Rio, waar Nederland vierde werd, en in Tokio, waar de kwartfinales het eindstation waren. Ook in 2019, toen Nederland in Japan WK-goud won, was Abbingh van de partij.

Geleerd van eerdere toernooien

Maar met de huidige groep wist ze nog geen eremetaal te veroveren op een groot toernooi en daar hoopt ze verandering in te brengen. "De groep is goed en we hebben geleerd van eerdere toernooien", zegt Abbingh.

Abbingh kijkt uit naar de Spelen en nu deze zo dicht bij huis zijn, zal er ook meer publiek zijn. In Tokio speelde corona een grote rol en in Rio de Janeiro was alles nog nieuw voor de handbalsters.