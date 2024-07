Flink minder gestolen bij Jumbo na extra maatregelen

Door het nemen van verschillende maatregelen is de diefstal bij Jumbo afgenomen. Dat meldt de supermarktketen bij de omzetcijfers over het eerste half jaar. De zogeheten 'derving' waar winkeldiefstal onder valt, is met ruim 30 procent gedaald.

Begin dit jaar maakte Jumbo bekend dat er in 2023 voor 100 miljoen euro werd gestolen, waarop het bedrijf maatregelen aankondigde. Zo kwamen er meer camera's en meer mensen om steekproeven uit te voeren.

Hiernaast laat de keten experimenten met aanvullende maatregelen tegen diefstal die dit voorjaar in verschillende winkels zijn gestart langer doorlopen. Welke dit precies zijn, meldt Jumbo niet, maar er liepen proeven met intensievere steekproeven, extra beveiligers, bon- en tassencontroles en software die met behulp van AI afwijkend gedrag van klanten moest gaan herkennen.

Het marktaandeel van Jumbo bleef het afgelopen halfjaar met 21 procent ongeveer gelijk. De omzet kwam uit op 6 miljard euro. Dat is 1 procent meer in vergelijking met een jaar geleden.