A50 uren dicht door tientallen schapen, automobilisten schieten te hulp

De A50 bij ter hoogte van Valburg is gisteravond enkele uren dichtgegaan, omdat er tientallen schapen op de weg liepen. Waar de dieren vandaan kwamen, is onduidelijk.

Weggebruikers die de schapen zagen lopen, sloegen rond 22.30 uur alarm. Twee rijstroken werden direct afgesloten voor het verkeer, zodat ongelukken konden worden voorkomen.

Eigenaar kwam niet opdagen

De politie was naar de A50 gekomen om de schapen in te sluiten, maar eenmaal daar bleek dat automobilisten dat al hadden gedaan. Agenten en medewerkers van Rijkswaterstaat namen het over en wisten de dieren bij elkaar te houden, meldt Omroep Gelderland.

Omdat de eigenaar van de schapen niet kwam opdagen, zijn de dieren volgens een 112-verslaggever tijdelijk elders ondergebracht. De A50 kon pas na uren weer volledig worden vrijgegeven.