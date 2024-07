Trumps running mate Vance haalt in speech uit naar Biden

Op de Republikeinse conventie in Milwaukee heeft J.D. Vance zijn nominatie als vicepresidentskandidaat van Donald Trump aanvaard. In zijn speech haalde hij uit naar president Biden. "Joe Biden is al mijn hele leven een politicus in Washington", zei de 39-jarige senator over de president van 81. "Een halve eeuw lang steunt hij elk initiatief om Amerika zwakker en armer te maken."

Vance, die pas twee jaar in de Senaat zit, ging in op zijn moeilijke jeugd in Ohio en het verdwijnen van veel industrie in die staat en andere plekken in de zogenoemde rust belt. Hij weet de teloorgang onder meer aan vrijhandelsakkoorden en de concurrentie van lagelonenlanden. "Om die plaatsen weer te laten bloeien, hebben we een leider nodig die de grote bedrijven niet in hun zak hebben, iemand die zich sterk maakt voor de Amerikaanse industrie." Hij beloofde het publiek nooit te zullen vergeten waar hij vandaan komt.

Ook verzette hij zich tegen de "groene oplichterij" van Biden en "de absurde woonkosten" waarmee veel Amerikanen te maken hebben. Verder verweet hij de Democraten de grens wagenwijd te hebben opengezet voor "miljoenen illegale immigranten".