14-jarige Sullivan debuteert in MLS en pakt record af van Adu

Cavan Sullivan is de jongste speler ooit in de MLS. Het 14-jarige talent van Philadelphia Union mocht in de 85ste minuut invallen in de wedstrijd tegen New England Revolution en pakte daarmee het record af van Freddy Adu.

Sullivan is namelijk 14 jaar en 293 dagen oud, terwijl Adu bij zijn debuut voor DC United in 2004 net iets ouder was: 14 jaar en 306 dagen.

De jonge Amerikaan tekende onlangs een profcontract bij Philadelphia Union, dat een samenwerkingsverband heeft met Manchester City. De bedoeling van dat contract is dat het 'wonderkind', zoals hij in eigen land omschreven wordt, uiteindelijk bij de Engelse topclub gaat spelen. Dat kan door de Brexit alleen pas vanaf zijn achttiende levensjaar.

Bij zijn presentatie zei de jonge speler dat hij zichzelf graag wilde bewijzen aan de club, de stad en alle fans.

Bekijk hier de woorden van de jonge speler bij Philadelphia Union: