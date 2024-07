Wekdienst 18/7: Stemming over herbenoeming Von der Leyen • Speech Trump op conventie

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Biden heeft het coronavirus. Volgens zijn arts vertoont de president slechts milde symptomen van het virus. De 81-jarige Biden testte positief voorafgaand aan een speech in Las Vegas, waar hij werd verwacht op een conferentie van UnidosUS, een belangenorganisatie van de latinogemeenschap in de VS. Die toespraak is afgezegd. Biden krijgt een antiviraal medicijn en zal zich isoleren in zijn huis in Rehoboth Beach, Delaware. Tegen verslaggevers zei Biden dat hij zich goed voelt.

Bidens positieve test komt op een moment dat de druk vanuit zijn eigen partij verder toeneemt om uit de presidentsverkiezingen te stappen. Volgens ABC News hebben de Democratische leiders in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat Biden opgeroepen om zijn herverkiezingscampagne op te schorten.

Ander nieuws uit de nacht

Kenia verbiedt anti-regeringsprotesten in Nairobi: het is al weken onrustig in Kenia vanwege grote anti-regeringsdemonstraties. Daarbij zijn tientallen mensen omgekomen. De rellen begonnen vanwege plannen om de belastingen te verhogen.

Auto ramt terras in Parijs, een dode en meerdere gewonden: de politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk. De bestuurder sloeg op de vlucht, maar agenten konden hem later arresteren. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn.

Eerherstel voor zwarte WO II-militairen die werk weigerden na fatale explosie: het gaat om mannen die in de marinehaven Port Chicago bij San Francisco hielpen bij de bevoorrading van oorlogsschepen. Dat waren allemaal zwarte Amerikanen, omdat die vanwege de rassenscheiding in de VS voornamelijk voor ondersteunende diensten werden ingezet.

En dan nog even dit:

De dorpskerk in het Groningse Overschild is in zijn geheel 1,5 meter de lucht in getild en blijft de komende maanden 'zweven'. De kerk uit 1880 wordt in die periode versterkt vanwege aardbevingsschade. Het rijksmonument is vorige week eerst over de gehele breedte doorgezaagd. Deze week is het bovenste deel van de kerk opgetild om het herstel van de fundering makkelijker te maken. De bedoeling is om zo zoveel mogelijk van de buiten- en binnenkant van de kerk te behouden. De kerk komt vervolgens op flexibele dempers te staan, die schokken van aardbevingen kunnen opvangen.