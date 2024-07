Etappe 18: is de allerlaatste vluchtrit iets voor Van der Poel?

De laatste keer dat de Tour door Barcelonnette reed, was in 1989. De finishstreep werd nooit eerder in de zuidoostelijke stad getrokken. Dat er een vluchtgroep als eerste aankomt in de debuterende finishplaats lijkt een aannemelijk scenario.

"Van de klassementsrenners verwacht ik dat ze zich weer stilhouden en dat de zege naar een vluchter gaat", voorspelt Tom Dumoulin, die overigens wel waarschuwt. "Die rit is best wel lastig de hele dag en zorgt zeker voor vermoeidheid. En dan krijg je erna ook nog twee zware bergritten achter elkaar."

Dag van Van der Poel?

Deze achttiende rit, met 3.100 hoogtemeters, labelt de Tour-organisatie als een heuvelrit en dan mogen meer renners hopen. Wout van Aert, Matej Mohoric of Ben Healy bijvoorbeeld, de EF-man die al zo vaak aanviel deze Tour. Woensdag lukte het ploegmaat Richard Carapaz al een rit te pakken.

Het kan ook zomaar de dag worden van Mathieu van der Poel. Het zal, net als voor velen, de allerlaatste kans zijn voor de wereldkampioen. De negentiende en twintigste etappe zijn immers weer ritten voor de pure klimmers.