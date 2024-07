Kenia verbiedt anti-regeringsprotesten in Nairobi

In Kenia mag voorlopig niet geprotesteerd worden in het centrum van de hoofdstad Nairobi. Dat heeft de politie in het Afrikaanse land verordonneerd.

Het is al weken onrustig in Kenia vanwege grote anti-regeringsdemonstraties. Daarbij zijn tientallen mensen omgekomen. De rellen begonnen vanwege plannen om de belastingen te verhogen.

Om de gemoederen te bedaren schrapte president William Ruto die belastingverhoging, ontbond hij de regering en beloofde hij bezuinigingen op de overheid. De protesten gingen echter door, zij het op kleinere schaal dan voorheen. De demonstranten willen dat Ruto aftreedt. Inmiddels richten de protesten zich ook tegen corruptie en het politiegeweld tegen de betogers.

Criminele bendes

De Keniaanse politie zegt informatie te hebben dat criminele bendes de protesten misbruiken. Ze infiltreren in protestgroepen en creëren er chaos met geweld en plunderingen tot gevolg, schrijft de politie in een verklaring. Om dat te voorkomen zijn demonstraties in Nairobi voorlopig verboden.

Het verbod volgt op kleine demonstraties eerder deze week die op een grote politiemacht stuitten. De politie vuurde traangas af. Mensenrechtenorganisaties verwijten de politie buitensporig veel geweld te gebruiken tegen de demonstranten.