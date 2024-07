Auto ramt terras in Parijs, een dode en meerdere gewonden

In Parijs heeft een auto het terras van een restaurant geramd. Daarbij zijn één dode en zes gewonden gevallen. De politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk, melden verschillende Franse media.

Volgens de politie reed de auto vanavond met hoge snelheid in op het terras van een restaurant aan de Avenue du Père Lachaise, niet ver van de bekende begraafplaats. De bestuurder sloeg op de vlucht, maar agenten konden hem later arresteren. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. De bijrijder had eveneens gedronken en ook drugs gebruikt.

Van de gewonden zijn drie er ernstig aan toe, zegt de politie. Drie anderen hadden lichte verwondingen. Alle slachtoffers waren klanten van het restaurant. Zo'n twintig getuigen waren hevig geschrokken door het incident.

Auto op explosieven onderzocht

De bestuurder, een 24-jarige man uit de regio Parijs, wordt verdacht van doodslag en mishandeling. Volgens justitie is een ongeluk de meest waarschijnlijke verklaring, meldt nieuwszender France Info. De anti-terreurafdeling van het parket is niet betrokken bij het onderzoek.

Vlak voor de start van de Olympische Spelen zijn autoriteiten Parijs extra alert vanwege het risico op aanslagen. De politie en het leger zijn massaal aanwezig in de stad. Na het ongeluk bij het restaurant controleerden militairen van een anti-terreureenheid de auto op explosieven, maar er werd niets gevonden.

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, noemt het ongeluk "verschrikkelijk". Ze heeft haar "diepste medeleven" met de slachtoffers en hun families betuigd.