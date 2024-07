Van Gerwen naar kwarfinales World Matchplay door stroeve zege op Cullen

Darter Michael van Gerwen is door naar de kwartfinales van de World Matchplay. De nummer twee van de wereld won in Blackpool in de achtste finales van de Engelsman Joe Cullen: 11-8.

'Mighty Mike' had in de eerste ronde al Luke Littler uitgeschakeld, de verliezend WK-finalist en winnaar van de Premier League. Tegen Cullen haalde de Brabander een minder hoog niveau met een gemiddelde van net boven de 95 punten per drie pijlen, maar hij won wel.

Van Gerwen speelt in de kwartfinale tegen de Engelsman Andrew Gilding, die versloeg de Pool Krzysztof Ratajski met 11-7.

Zwak begin

Van Gerwen begon tegen Cullen met gooien, maar startte niet sterk. Hij moest drie breakkansen op dubbel zestien toestaan. Die liet Cullen onbenut en dus pakte de Nederlander wel zijn eigen leg.

Daarna begon Van Gerwen iets beter te scoren en liep hij vrij eenvoudig uit naar 3-0.