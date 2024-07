Biden heeft corona, druk om terug te trekken uit presidentsrace neemt toe

De Amerikaanse president Biden is besmet met het coronavirus. Tegen verslaggevers zei Biden dat hij zich goed voelt, maar ondertussen neemt de druk op de 81-jarige Democraat toe om zijn verkiezingscampagne te staken. Amerikaanse media melden dat de leiders van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat daarover met hem hebben gesproken.

Biden testte positief voorafgaand aan een speech in Las Vegas voor een belangenorganisatie van de latino-gemeenschap. Biden krijgt een antiviraal medicijn en zal zich isoleren in zijn strandhuis in Rehoboth Beach.

Volgens zijn arts heeft Biden last van de bovenste luchtwegen, heeft hij een loopneus en moet hij hoesten. "Hij voelde zich oké voor zijn eerste evenement van de dag, maar vanwege de symptomen werd er op covid-19 getest en de resultaten waren positief."

Keuze heroverwegen

Woensdag zei Biden in een interview met BET News, dat volledig losstaat van de covid-diagnose, dat hij bereid is zijn deelname aan de presidentsverkiezingen te heroverwegen als hij van artsen te horen zou krijgen dat hij een medische aandoening heeft.

"Als duidelijk zou worden dat ik een bepaalde medische aandoening had (...) of als dokters tegen me zeiden: je hebt dit of dat probleem", wordt Biden geciteerd. Over wat voor soort aandoening de president het heeft, wordt niet duidelijk uit het korte fragment dat is gepubliceerd.

Oproep prominente Democraat

The New York Times schrijft dat Biden in de afgelopen dagen achter gesloten deuren meer bereid lijkt om te luisteren naar argumenten waarom hij uit de race zou moeten stappen. Op basis van anonieme Democraten stelt de krant dat hij luistert naar berichten over zorgelijke opiniepeilingen en stelt hij vragen hoe zijn vicepresident Kamala Harris eventueel wel de presidentsverkiezingen kan winnen.

De druk op Biden vanuit zijn eigen partij neemt verder toe. De Democratische leiders in het Huis en de Senaat, Hakeem Jeffries en Chuck Schumer, zouden hem hebben opgeroepen een stap opzij te zetten.

Volgens ABC News heeft Schumer in een gesprek met Biden gezegd dat het beter is "voor het land en de partij" als hij zich terug zou trekken. Ook Jeffries zou die mening zijn toegedaan. The New York Times schrijft ook over die gesprekken.