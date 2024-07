Golfsoap duurt voort, Luiten op reservelijst Spelen: 'Charme is er wel vanaf'

Veel duidelijkheid over de gang van zaken heeft golfdirecteur Van Merwijk ook niet. "We hebben gezien dat de internationale golffederatie nu een andere reservelijst heeft laten zien. Ik kan niet uitleggen hoe dat precies werkt, onnavolgbaar."

Van Merwijk zou het begrijpen als Luiten geen trek meer heeft in een olympisch avontuur. "Ik heb daar verschillende verhalen over gehoord. Ook dat hij er wel klaar mee was. Dat kan ik begrijpen na al het gedoe wat het heeft opgeleverd. "

Van Merwijk: "We hebben de afspraak gemaakt met NOC*NSF dat we voor de volgende editie, maar helaas hebben de huidige spelers daar helemaal niks aan, wij als NGF met een voorstel komen om de nationale criteria in te vullen. Wat past bij de golfsport."

Jammer

Golfster Anne van Dam had in Parijs graag gezelschap gehad van een van haar mannelijke collega's. De beste Nederlandse speelster van dit moment komt wel in actie op de Spelen.

"Het is natuurlijk hartstikke jammer hoe alles is verlopen. We hadden gewoon vier spelers naar de Spelen moeten krijgen", zegt Van Dam aan de vooravond van de Dutch Ladies Open. "Dat is helaas niet zo gegaan en hopelijk staan we in 2028 wel met vier spelers op de Spelen."

Volgens de Arnhemse hadden goede prestaties van Nederlandse golfers de sport op de kaart kunnen zetten. "Ik denk dat we, na alles wat er is gebeurd, een medaille hartstikke hard kunnen gebruiken en dat het voor het golf in Nederland zoveel goeds zou kunnen doen."