Groninger dorpskerk doorgezaagd en opgetild vanwege bevingsschade

De dorpskerk in het Groningse Overschild is in zijn geheel anderhalve meter de lucht in getild en blijft de komende maanden 'zweven'. De kerk uit 1880 wordt in die periode versterkt vanwege aardbevingsschade.

Aan het optillen van de kerk ging zeker tien jaar voorbereiding vooraf. In 2014 werd ontdekt dat er scheuren in de dikke muren zaten als gevolg van aardbevingen. Ook zijn de fundamenten van de kerk enkele centimeters verzakt.

Het rijksmonument is vorige week eerst over de gehele breedte doorgezaagd. Deze week is het bovenste deel van de kerk opgetild om het herstel van de fundering makkelijker te maken. De bedoeling is is om zo zoveel mogelijk van de buiten- en binnenkant van de kerk te behouden.