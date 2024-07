Na aanval op aanval voltooit Carapaz dan toch trilogie: 'Dit is het allerhoogste'

In welke rit viel Richard Carapaz eigenlijk níét aan deze Tour de France? Hij fietste vooraan mee in rit 2 rond Bologna, demarreerde in rit 11 naar Le Lioran, probeerde het in rit 15 naar Plateau de Beille en reed in vrijwel alle bergritten voorin mee. Maar pas vandaag in de zeventiende etappe was het raak.

Eindelijk, die ene ritzege. "We proberen het al vanaf het begin. Sinds de Tour begonnen is, is dit mijn doelstelling geweest", zei Carapaz. In rit 3 had de Ecuadoriaan op sluwe wijze Tadej Pogacar uit de gele trui gereden, maar na de rit over de Galibier zag de ervaren renner ook: "Het klassement was niet haalbaar, dus we wilden een etappe winnen."

Best een bescheiden doel voor een renner die (nog heel even) regerend olympisch kampioen is en de Ronde van Italië (2019) al eens won. Maar behouden rijden deed hij nooit.