Olympische kopvrouw Wiebes wint ultrakorte proloog Baloise Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft woensdagavond in het Zeelandse Hulst de ultrakorte proloog van de Baloise Ladies Tour gewonnen. Fien Van Eynde werd tweede, Charlotte Kool derde.

De tiende editie van de vijfdaagse etappekoers startte met een individuele tijdrit van slechts 2,7 kilometer. De 25-jarige Wiebes was al vroeg aan de beurt en reed een zeer rappe tijd van 3 minuten en 16 seconden.

Daarmee was ze veruit de snelste en de enige renster die onder de 3.20 minuten dook. Daardoor zat ze bijna anderhalf uur in de zogeheten hot seat te wachten tot de rest van het peloton was gefinisht.

Het was voor de renster van wielerploeg SD Worx alweer haar zevende etappewinst in de Ladies Tour. Daarmee nadert ze het record van acht ritoverwinningen van de Belgische renster Jolien D'hoore.

Kopvrouw Olympische Spelen

Het parcours van de Ladies Tour loopt door Nederland en België en kan voor Wiebes worden gezien als voorbereidingskoers op de Olympische Spelen in Parijs. Ze is aangewezen als Nederlandse kopvrouw voor de olympische wegwedstrijd.

Morgen staat een etappe op het programma van Breskens naar Knokke-Heist over 113,8 kilometer. Zondag is de laatste etappe rond de Belgische plaats Deinze over 116,9 kilometer.