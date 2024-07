Al langer zorgen over wolven bij Leusden: 'Overheid is te afwachtend'

Agressief wil wolvenexpert Glenn Lelieveld dit gedrag niet noemen. "Agressief gedrag is moedwillig schade berokkenen aan een ander. Wolven kunnen zich wel verdedigen als ze in het nauw worden gedreven of als er iets bij hun welpen gebeurt."

"Wolven gedragen zich het hele jaar door anders", legt hij uit. "Als er welpen zijn die gevoerd moeten worden, wordt er meer gejaagd. Normaliter heeft een roedel 200 vierkante kilometer nodig om de jongen te voeden met wilde hoefdieren. Al zien we op de Veluwe dat door de vele veedieren daar de territoria wat kleiner kunnen zijn. Het is even afwachten hoe zich dat hier ontwikkelt."

Heel ongewoon

Ecoloog Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling is verbaasd door het gedrag van de dieren. "Het is heel ongewoon dat wolven mensen aanvallen. Er zijn Europa-breed heel weinig voorvallen waarbij het misgaat."

Linnartz is blij dat de provincie adviseert het gebied te mijden om verdere confrontaties te voorkomen. Hij vindt dat deze pauze meteen gebruikt moet worden voor onderzoek. "Het is goed om serieus te kijken wat hier nou aan de hand is. Wat gaat hier mis dat elders wel goed gaat? Alleen dan kunnen we goed actie ondernemen."