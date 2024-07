Kleuren en geld gaan voor: meest bedreigde vissoorten krijgen de minste aandacht

Van wetenschappers zou je kunnen verwachten dat ze hun voorkeuren opzijzetten in hun onderzoek, maar dat blijkt niet altijd het geval. "Wetenschappers zijn ook maar mensen met emoties en voorkeuren", zegt De Visser daarover. "Bovendien blijkt het soms makkelijker om financiering rond te krijgen voor onderzoek naar 'knuffelbare' dieren, of soorten die een economisch belang dienen. Gelukkig zijn er ook veel experts die zich juist inzetten voor minder populaire soorten. "

Dit onderzoek benadrukt hoe belangrijk het is om die minder populaire soorten in de spotlights te zetten, vindt De Visser. Onderwijs is daarvoor in haar ogen cruciaal. "We moeten leren dat alle soorten een unieke rol spelen in de natuur, en dat we afhankelijk zijn van gezonde ecosystemen. Laten we er samen voor zorgen dat óók de buitenbeentjes niet uitsterven".