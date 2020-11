Dit waren de belangrijkste ontwikkelingen in de Amerikaanse verkiezingsnacht

Verkiezingen - AFP

Rond 06.30 uur is er nog altijd sprake van een nek-aan-nekrace in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Donald Trump heeft zijn rivaal Joe Biden een gevoelige tik uitgedeeld met winst in swing state Florida. In de staat zijn 29 kiesmannen te behalen. Alleen Californië (55) en Texas (38) leveren meer kiesmannen op. Biden wist verrassend Arizona binnen te halen, de eerste staat die van kleur verandert. Voorlopig is er nog geen uitsluitsel in zicht.

Dit artikel doet verslag van de eerste uren van de verkiezingsnacht, maar wordt vanaf 06.30 uur niet meer bijgewerkt. Elders op de NOS-app en site staan de allerlaatste ontwikkelingen.

Donald Trump wint in Kentucky (8 kiesmannen), West Virginia (5), South Carolina (9), Oklahoma (7), Tennessee (11), Alabama (9) en Mississippi (6), Arkansas (6), Indiana (11), Nebraska (3 van de 5), Louisiana (8), Wyoming (3), North Dakota (3), South Dakota (3), Kansas (6), Missouri (10), Idaho (4), Utah (6), Florida (29), Iowa (6) en Ohio(18). Het totale aantal kiesmannen dat Trump tot nu toe heeft behaald is 174. Joe Biden heeft gewonnen in Vermont (3 kiesmannen), Virginia (13), Rhode Island (4), New Jersey (14), Massachusetts (11), Maryland (10), Illinois (20), Delaware (3), Connecticut (7), New Mexico (5), New York (29), het District of Columbia (3), Colorado (9), New Hampshire (4), Washington (12), Oregon (7), Californië (55), Hawaï (4) en Minnesota (10). Daarmee komt hij voorlopig op 223 kiesmannen. De resultaten in Georgia moeten nog binnenkomen. Dat zijn twee staten waar de uitslag niet bij voorbaat vast lijkt te staan. Datzelfde geldt onder meer voor Pennsylvania, North Carolina en Michigan.

Correspondent Arjen van der Horst over de swing states "Wat we eerder vermoedden, lijkt waarheid te worden: enkele swing states hebben aangegeven vandaag geen winnaar aan te wijzen. Wisconsin, Michigan en Pennsylvania zeggen dat ze dat later gaan doen. Dat zijn de befaamde blue wall states: die voorheen 'blauwe' staten werden vier jaar geleden door Trump veroverd op Clinton. Het is waarschijnlijk dat deze staten dit jaar weer een sleutelrol gaan spelen."