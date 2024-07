Melkveehouders Wisconsin stemmen Trump, maar willen ook migranten behouden

Dave Daniels heeft ruim vijfhonderd koeien en is bestuurslid van brancheorganisatie Wisconsin Farm Bureau Federation. Hij stemde in 2020 op Trump, maar twijfelt nu. Zes van zijn acht medewerkers zijn arbeidsmigranten, zoals opzichter Moisis uit Mexico.

"Ik melk de koeien, maak het erf schoon en maai gras." Voor het werk zijn volgens Daniels nauwelijks Amerikanen te vinden. De taken zijn zwaar en de werkloosheid is historisch laag. "Zonder mijn werknemers moet ik zelf weer leren melken", grapt de boer van Duitse afkomst.

Hij wil geen massadeportaties, maar juist een soepeler migratiebeleid. Zo pleit hij voor visa die migranten toestaan langer te werken dan negen maanden, zoals in de seizoensgebonden landbouw gebruikelijk is. Zijn organisatie lobbyt voor langere verblijfsvergunningen.

'80 procent arbeiders valt weg'

"Ze stemmen tegen hun eigen belang in", zegt Erin Barbato. Ze doceert migratierecht aan de universiteit van Wisconsin en spreekt regelmatig met melkveehouders in de staat. Ze zegt dat de boeren grotendeels afhankelijk zijn van de veelal ongedocumenteerde arbeidsmigranten. "De zuivelindustrie in Wisconsin zal 80 procent van de arbeiders verliezen", verwacht ze.

Donald Trump is trouwens persoonlijk ook afhankelijk van arbeidsmigranten, onder andere op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida. Vorig jaar had hij 136 seizoensarbeiders in dienst, vooral bedienend personeel, koks en schoonmakers.

Vooral retoriek

Boer Daniels wijst ook op de gevolgen voor de fruitteelt, tuinonderhoud en horeca, maar verwacht dat het niet zo'n vaart zal lopen met de plannen van Trump. "Het is vooral retoriek, want massadeportaties zullen de Amerikaanse economie enorm schaden", denkt hij. Maar deskundige Barbato noemt dat wensdenken, en denkt dat Trump wel degelijk zijn beloften zal waarmaken.