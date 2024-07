Duitse politie pakt drie Nederlanders op na mislukte plofkraak

In Duitsland zijn vannacht drie Nederlanders opgepakt die zouden hebben geprobeerd een geldautomaat op te blazen.

De drie waren bezig explosieven te plaatsen bij een geldautomaat van de Sparkasse in Embsen, zo'n 70 kilometer ten zuiden van Hamburg, toen ze werden opgemerkt door een voorbijganger. Die waarschuwde de politie.

De drie verdachten vluchtten in een auto zonder dat de automaat tot ontploffing was gebracht. De politie zette de achtervolging in. Ruim 100 kilometer verderop vloog de auto uit de bocht. Het drietal ging er te voet vandoor, maar werd met behulp van een drone al snel gevonden in een maisveld.

Nederlandse criminelen hebben het regelmatig voorzien op Duitse pinautomaten. Die zijn minder goed beveiligd dan Nederlandse geldautomaten. Er zijn in Duitsland ook relatief meer automaten dan in Nederland, omdat Duitsers nog volop contant betalen. De automaten zitten daardoor ook voller.