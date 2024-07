Rustig finishen? Niet in Pogacars wereld, wat Vingegaard barstjes oplevert

Het had meer dan twee seconden kunnen zijn, want de eerder sterk ogende Vingegaard kraakte in de finale.

"Het was de eerste dag dat Jonas het lastig had om Pogacar te volgen, maar ook Remco", zei Merijn Zeeman, sportief directeur van Visma-Lease a Bike. "Vandaag was er een andere verhouding dan we tot dusver hebben gezien."

"Iedereen zag wat voor etappe het was. Slopend. Dan wordt de finale ook gelijk lastig. Dat is bij Jonas in de benen gekropen. Dat is duidelijk."

Defensief voor elkaar

Vingegaard bleef grotere schade bespaard door ploegentactiek: Visma had meerdere pionnen mee gestuurd in de vlucht. Tiesj Benoot, Christoph Laporte en Wout van Aert zaten in de kopgroepen. Zeeman: "Dat was goud waard. Zo waren we voorbereid op een aanval. Defensief hadden we het goed voor elkaar."