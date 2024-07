Nieuwe coalitie verdeeld over opstelling tegenover Orbán

De nieuwe regeringscoalitie is intern verdeeld over de manier waarop ons land om moet gaan met de Hongaarse premier Orbán. VVD en NSC willen dat het kabinet zich aansluit bij de boycot die de Europese Commissie heeft afgekondigd, PVV en BBB zien daar geen aanleiding toe. "Gekkigheid van de VVD", noemt PVV-Kamerlid De Roon het.

Orbán bezocht op eigen houtje Moskou en Peking, terwijl Hongarije op dit moment voorzitter van de EU is. De Europese Commissie is zo boos over die reizen dat de leden van de commissie de rest van het jaar niet meer naar Hongarije gaan voor vergaderingen daar. Er zullen alleen ambtenaren aanwezig zijn.

Ze vinden dat de Hongaarse premier met zijn bezoeken aan Poetin en Xi Jinping het Oekraïne-beleid van Brussel heeft doorkruist.

'Schopt iedereen tegen de schenen'

De vraag is nu wat de Nederlandse ministers en staatssecretarissen doen. Gaan ze gewoon naar de vergaderingen in Hongarije of sluiten ze zich aan bij de boycot? Tot nu toe is het standpunt van het kabinet-Schoof dat er van geval tot geval bekeken wordt welke EU-vergaderingen in Hongarije zullen worden bijgewoond door leden van de regering.

Maar dat vinden regeringspartijen VVD en NSC een te slappe reactie. Kamerlid Van Campen van de VVD stelde gisteren al schriftelijke vragen aan premier Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp.

"Nog geen twee weken zit Hongarije in de voorzittersstoel van de EU en nu al schopt Orbán iedereen tegen de schenen", zegt Van Campen. Hij vindt dat Nederland een duidelijk signaal moet afgeven na de "provocerende acties van Orbán" en zich moet aansluiten bij de landen die de vergaderingen in Hongarije boycotten.

Eenheid EU ondermijnd

Ook NSC, de partij van minister Veldkamp, vindt dat Orbán met zijn bezoeken aan Rusland en China de eenheid van de EU richting Moskou heeft ondermijnd. Met de steun van oppositiepartijen als GroenLinks-PvdA en D66 is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor een boycot van Orbán.

Maar er is vooral sprake van een splitsing in de nog zo prille coalitie. De PVV wil niets van een boycot weten. Partijleider Wilders is een groot fan van de nationalistische koers van Orbán en de partij zit in het Europees Parlement in de door Orbán opgerichte 'Patriotten-groep'.

Zijn minister van Economische Zaken, Beljaarts, was jarenlang honorair consul voor Hongarije. Hij behartigde de belangen van de regering-Orbán in Nederland. Hij gaf die bijbaan op toen hij tot het kabinet toetrad.

Ook de BBB vindt een boycot niet nodig. "De acties van Orbán zijn wel diplomatiek onhandig, zegt Kamerlid Vermeer. "Maar hij is daar niet met een Europees mandaat geweest, dus ik ga ervan uit dat hij dat op persoonlijke titel heeft gedaan. Dat staat ieder soeverein land vrij."