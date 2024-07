Oranje kan voor EK zware tegenstanders loten, zoals titelhouder Engeland

Aan het EK doen zestien landen mee. Nederland loot een land uit pot 1, pot 2 en pot 4. Uit pot 1 loot Oranje een zware tegenstander: Zwitserland, Spanje, Duitsland of Frankrijk. In pot 2 zitten Italië, IJsland, Denemarken en Engeland. Nederland zit in pot 3, samen met drie landen die zich via de play-offs nog moeten kwalificeren. Pot 4 bestaat volledig uit landen die het EK via de play-offs bereiken.

Voor 28 landen wachten dit najaar play-offs, waarin de laatste zeven EK-tickets worden verdeeld.

Het EK voetbal vindt van 2 tot en met 27 juli 2025 plaats in Zwitserland. Op het EK plaatsen de nummers 1 en 2 van de vier groepen zich voor de kwartfinales.